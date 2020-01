ഭൂമിയുടെ 6.3% ഭാഗം ശുദ്ധമാക്കാൻ ചൈന; പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നിരോധനം

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ചൈന, ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത്. ദേശീയ വികസന പരിഷ്കരണ കമ്മിഷൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച പുതിയ നയം പുറത്തിറക്കി. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നടപ്പായാൽ ഭൂമിയുടെ 6.3 ശതമാനം ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമാകും.

2020 അവസാനത്തോടെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും 2022 ഓടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നിരോധിക്കും. 0.025 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെ കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉൽപാദനവും വിൽപനയും നിരോധിക്കും. ഹോട്ടൽ വ്യവസായത്തിൽ, ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം 30% കുറയ്ക്കണം. 2025 ഓടെ സൗജന്യ ഒറ്റതവണ ഉപയോഗ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ നൽകരുതെന്നും ഹോട്ടലുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വിപണികളെ 2025 വരെ ഒഴിവാക്കും.

1.4 ബില്യൻ ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചൈന വർഷങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. 2017 ൽ മാത്രം 215 ദശലക്ഷം ടൺ നഗര ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. 2010 ൽ 60 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടായി.

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിനെതിരായ ചൈനയുടെ ആദ്യ പ്രചാരണമല്ല ഇത്. 2008 ൽ ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് സൗജന്യ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നൽകുന്നത് നിരോധിക്കുകയും അൾട്രാ-തിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന ചൈന 2017 ൽ വിദേശ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരുന്നു.

മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ തായ്‌ലൻഡും ഇന്തൊനീഷ്യയും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങള്‍ക്കു നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന സ്റ്റോറുകളിൽ ഇവ നിരോധിക്കുമെന്ന് ഈ വർഷം ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച തായ്‌ലൻഡ് 2021 ൽ രാജ്യമെമ്പാടും സമ്പൂർണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയും 2020 ജൂണിനുശേഷം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോറുകളിലും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും വിപണികളിലും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നിരോധിച്ചു. ഇന്തൊനീഷ്യൻ ദ്വീപായ ബാലിയിലും ഇവ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.



