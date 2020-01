സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പൊതുറോഡിന് ചേർന്ന് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പൊതുറോഡിനോടു ചേർന്ന് നിർമിക്കപ്പെട്ട സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഇനി ‍ജനങ്ങൾക്കു സ്വന്തം. സൗത്ത് ബീച്ചിനു തെക്ക് പള്ളിക്കണ്ടി മേഖലയിൽ കോതി അപ്രോച്ച് റോഡിലാണ് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ട്രാക്കിന്റെ നിർമാണ ഒന്നര വർഷത്തോളമെടുത്താണ് പൂർത്തിയായത്. നടുവിൽ സൈക്കിൾ ട്രാക്കും ഇരുവശത്തും നടപ്പാതയുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നു മീറ്ററോളം വീതിയുണ്ട്. നടപ്പാതയിൽ ടൈലുകൾ പാകിയിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിൾ ട്രാക്കിൽ പരുപരുത്ത പ്രതലമാണ്. സൈക്കിൾ തിരിക്കാനും റോഡിലേക്കിറങ്ങാനുമെല്ലാം ഇടമുണ്ട്. ആളുകൾക്കിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഒന്നരക്കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് നിർമാണം. എം.കെ.മുനീർ എംഎൽഎയുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തത്. രണ്ടു മഴക്കാലവും കടൽക്ഷോഭവുമടക്കമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ കാരണമാണ് നിർമാണം നീണ്ടത്.

സൗത്ത് ബീച്ചിനു തെക്ക് പള്ളിക്കണ്ടി മേഖലയിൽ കോതി അപ്രോച്ച് റോഡിലെ സൈക്കിൾ ട്രാക്ക്. ചിത്രം: എം.ടി.വിധുരാജ്

കോതി സൈക്കിൾ ട്രാക്കിന്റെയും വാക്ക് വേയുടെയും ഉദ്ഘാടനം ട്രാക്കിലൂടെ സൈക്കിളോടിച്ച് എം.കെ.മുനീർ നിർവഹിച്ചു. കലക്ടർ സാംബശിവറാവു, സിറ്റി പൊലിസ് കമ്മിഷണർ എ.വി.ജോർജ് എന്നവരും എംഎൽഎയ്ക്കൊപ്പം സൈക്കിളോടിച്ചു. കെ.മൊയ്തീൻകോയ, എസ്.കെ.അബൂബക്കർ, എൻ.സി.അബൂബക്കർ, കൗൺസിലർമാരായ ഷമിൽ തങ്ങൾ, സി.പി.ശ്രീകല, എ.വി.അൻവർ, പി.വി.അവറാൻ, ഫൈസൽ പള്ളിക്കണ്ടി, എ.ടി.മൊയ്തീൻകോയ, നിസാർ പള്ളിതാഴം, വി.റാസിക് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: First cycle track parallel to kothi pallikandy highway open for public