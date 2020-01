ചിലരിൽ ഡൽഹൗസി പ്രഭുവിന്റെ പ്രേതം; നട്ടെല്ലോടെ മറുപടി നൽകണം: മുരളീധരൻ

മലപ്പുറം ∙ ഗവർണർ പദവി എന്നത് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലെന്ന് കെ.മുരളീധരൻ എംപി. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുകയാണ് ഗവർണറുടെ ചുമതല. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആരുടെയും അനുവാദം ആവശ്യമില്ല. അതിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് നട്ടെല്ലോടെ മറുപടി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കഴിയണം.

സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ യുഡിഎഫ് അനുവദിക്കില്ല. ആർഎസ്എസ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള നിയമങ്ങൾ മസിൽ ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കാനാണ് ബിജെപി ഇപ്പോൾ ഗവർണർമാരെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി ഒബിസി വിഭാഗം മലപ്പുറത്ത് നടത്തിയ വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി രക്തസാക്ഷിത്വ അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തു ചിലർക്ക് ഡൽഹൗസി പ്രഭുവിന്റെ പ്രേതം കയറി. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മുൻ ഡിജിപിയെ വരെ അത് ആവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുകയെന്ന തന്ത്രം നടപ്പാക്കിയത് ഡൽഹൗസിയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ബ്രിട്ടിഷുകാർ വധശിക്ഷ വിധിച്ച വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഒരു കലാപകാരി മാത്രമാണെന്നു അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രേതം കയറിയതുകൊണ്ടാണ്.

അനുസ്മരണ പരിപാടി അറിഞ്ഞതു മുതൽ ചിലർ അതിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തി. തനിക്കും സംഘാടകർക്കും വാട്സാപിൽ അത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടി. ഒരു മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരെ ആ ശൃംഖല നീണ്ടുകിടക്കുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു.

