റെയിൽവേ മെനുവിൽനിന്ന് കേരള വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ഹൈബി ഈഡൻ

കൊച്ചി∙ റെയിൽവേ വെജിറ്റേറിയൻ റിഫ്രഷ്മെന്റ് റൂമുകളിലെയും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലെയും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചതിനും, കേരള വിഭവങ്ങൾ മെനുവിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനുമെതിരെ ഹൈബി ഈഡൻ എംപി. ഇതു സംബന്ധിച്ച ‘മലയാള മനോരമ’ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഐആർസിടിസി ചെയർമാൻ എം.പി. മാളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിന് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.



കേരളത്തിന്റെ തനതു വിഭവങ്ങളായ പഴം പൊരി, സുഖിയൻ, അപ്പം, ഉണ്ണിയപ്പം, നെയ്യപ്പം, പുട്ട്, മുട്ടക്കറി ഇവയെല്ലാം മെനുവിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഊണിന്റെ വില 35ൽ നിന്ന് 70 ആക്കി വർധിപ്പിച്ചു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടു പ്രശ്ന പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്ന് ചെയർമാൻ ഉറപ്പു നൽകിയതായി ഹൈബി ഈഡൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Hibi Eden MP on railway food menu changes and price hike