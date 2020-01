കൊൽക്കത്ത ∙ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ (എൻപിആർ) നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കണമെന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ ഉപദേശം. ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിന്റെ (എൻ‌ആർ‌സി) അടിത്തറയായി വിമർശകർ കാണുന്ന എൻ‌പി‌ആർ ഏപ്രിൽ 1 നും സെപ്റ്റംബർ 30 നും ഇടയിൽ രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

‘തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക. എൻ‌പി‌ആർ ഒരു അപകടകരമായ കളിയാണ്. ഇത് എൻ‌ആർ‌സിയുമായും സി‌എ‌എയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ‌പി‌ആറിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്ന് ത്രിപുര, അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു, ’– മമത പറഞ്ഞു.

ബംഗാൾ, കേരളം, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം എൻപിആറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനൊപ്പം കൊണ്ടുവന്ന എൻ‌ആർ‌സി മുസ്‌ലിംകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് വിമർശകരുടെ ആരോപണം.



