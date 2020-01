കോട്ടയം ∙ എംജി സർവകലാശാല കലോത്സവം ഫെബ്രുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് 2 വരെ തൊടുപുഴയിൽ നടക്കും. തൊടുപുഴ അൽഅസർ കോളജിലാണ് കലോത്സവം.



English Summary: MG University Kalolsavam on February 27th to March 2nd at Thodupuzha al Azhar College