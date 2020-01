മുംബൈയ്ക്ക് ‘കാവലായി’ പൊലീസ് കുതിരപ്പുറത്ത് എത്തുന്നു; 88 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം

മുംബൈ∙ നഗരത്തിനു കാവലായി കുതിരപ്പുറത്ത് പൊലീസ് ഇറങ്ങുന്നു. 88 വർഷത്തിനു ശേഷമാണു ജനസംരക്ഷണത്തിനും ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി കുതിരപ്പുറത്ത് റോന്തുചുറ്റുന്ന പൊലീസ് സേന രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. ഈ വർഷം ശിവാജി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം കുതിരകളെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വിന്യസിക്കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് അറിയിച്ചു.

തിരക്കേറിയ മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് പട്രോളിംഗ് നടത്തിയിരുന്ന പൊലീസ് യൂണിറ്റിനെ 1932 ൽ വാഹന ഗതാഗതം കൂടിയതു കാരണം പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ‘ഇന്ന് മുംബൈ പൊലീസിന് ജീപ്പുകളും മൊട്ടോർസൈക്കിളുകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ജനത്തിരക്കു കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ കുതിരപ്പുറത്ത് റോന്തു ചുറ്റുന്ന പൊലീസ് സേനയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ദിക്കു ശേഷം ആദ്യമായാണ് മുംബെയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പൊലീസ് യൂണിറ്റ് രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്’– ദേശ്മുഖ് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ഉത്സവങ്ങളിലും മറ്റ് ആഘോഷാവസരങ്ങളിലും വൻ ജനാവലിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് യൂണിറ്റിലെ കുതിരകൾക്കു സാധിക്കും. കൃത്യമായ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നതു വളരെയധികം ഉപകരിക്കും. നിലത്തു നിൽക്കുന്ന 30 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സമമാണു കുതിരപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പൊലീസുകാരനെന്നും ദേശ്മുഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



അടുത്ത ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ 30 കുതിരകൾ അടങ്ങുന്ന സേനയെ രംഗത്തിറക്കും. ഇവയെ കൂടാതെ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ, ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പിഎസ്ഐ, നാല് ഹവിൽദാർ, 32 കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് യൂണിറ്റ്. നിലവിൽ 13 കുതിരകളെ ഇതിനായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ളവയെ വാങ്ങുമെന്നും ദേശ്മുഖ് അറിയിച്ചു.



English Summary : After 88 Years, Mumbai Police To Patrol City On Horses