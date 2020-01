തിരുവനന്തപുരം∙ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ മുറുകുന്നതിനിടെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ വിമർശിച്ച് ഒ.രാജഗോപാല്‍ എംഎൽഎ. ഗവര്‍ണറും സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സർക്കാരും ഗവർണറും പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല. തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സ്വകാര്യമായി പരിഹരിക്കണം.

ഭരണത്തിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതും ഉചിതമല്ലെന്നും രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ഗവർണറുമായും നല്ല ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പൗരന്‍ എന്ന നിലയ്ക്കാണു തന്റെ നിലപാടെന്നും രാജഗോപാല്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary : O Rajagopal MLA on clash between Goverment and Governor