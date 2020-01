കടപ്പത്ര പദ്ധതി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മറുപടി നൽകാൻ രണ്ട് ആഴ്ച സമയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കു സംഭാവന നൽകുന്നതിനുള്ള കടപ്പത്ര പദ്ധതിക്ക് (ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട്) സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതി രണ്ട് ആഴ്ച സമയം അനുവദിച്ചു. സ്റ്റേ അനുവദിച്ചില്ല. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ ബോബ്ഡെ, ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആർ. ഗവായി, സൂര്യ കാന്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്രത്തോടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോടും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രതികരണം സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സിപിഎമ്മും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ) എന്ന സംഘടനയുമാണ് ഹർജിക്കാർ.

2017ലെ ബജറ്റിൽ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലിയാണ് ഇലക്ടറല്‍ ബോണ്ട് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫണ്ടിന്‍റെ ഉറവിടം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനും നയപരമായ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ബോണ്ടുകളുടെ സുതാര്യതയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ നിന്നു വാങ്ങാവുന്ന കടപ്പത്രങ്ങളാണ് ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടുകൾ. ഏത് ഇന്ത്യൻ പൗരനും സ്ഥാപനത്തിനും ഇവ വാങ്ങാം. ഇവ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കു സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യാം. പാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി പണം പിൻവലിക്കാം. സംഭാവന നൽകിയവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുമില്ല. 1951 ലെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ് പീപ്പിൾ ആക്ടിലെ 29 എ പ്രകാരം റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കഴിഞ്ഞ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത വോട്ടുകൾ നേടിയതുമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുള്ളൂ.

English Summary: The Supreme Court allowed the Election Commission two weeks time on electoral bonds scheme