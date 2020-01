സിഎഎ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം: നിർമല സീതാരാമൻ

ചെന്നൈ ∙ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ശ്രീലങ്കൻ തമിഴർക്കു പൗരത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. പൗരത്വ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതു പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു പൗരത്വം നൽകാനാണ്. പൗരത്വം നൽകുകയാണു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ആരുടെയും പൗരത്വം കവർന്നെടുക്കുകയല്ലെന്നു ചെന്നൈ സിറ്റിസൺ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ അവർ പറഞ്ഞു.



പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലപാട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നു മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചു അടിസ്ഥാന രഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിനിടെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള 2838 പേർക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള 914 പേർക്കും ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള 172 പേർക്കും പൗരത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇസ്‍ലാം വിഭാഗവും ഉൾപ്പെടും. മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ മതപരമായ വിവേചനത്തിനു ഇരയായവർക്കു പൗരത്വം നൽകുന്നതിനാണു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്.

അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെന്ന നിലയിൽ ഇവരിൽ പലരും ദയനീയ സാഹചര്യങ്ങളിലാണു ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്കു പൗരത്വം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു നിയമം കൊണ്ടുവന്നതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ 10 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കുക പതിവാണ്. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് 2010-ലാണു അവസാനമായി പുതുക്കിയത്. അന്നു ഇതു നടപ്പാക്കിയ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയാണ്. പൗര നിയമവും ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററും കൂട്ടിക്കുഴച്ചു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കരുത്. എതിർപ്പുള്ളവർ അതു പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിമാനത്താവളത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം

കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വരുന്നതിനു മിനിറ്റുകൾക്കു മുൻപു ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയയാളെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചു. ബന്ധുവിനെ യാത്രയയയ്ക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇയാൾ. സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങൾ കണ്ടു കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വരുന്നുണ്ടെന്നു വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരിലൊരാൾ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ, ഇയാൾ എൻപിആർ തുലയട്ടെ എന്നു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. ഉടൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇയാളെ മറ്റൊരിടത്തേയ്ക്കു മാറ്റി. മന്ത്രി പോയതിനു പിന്നാലെ ഇയാളെ വിട്ടയച്ചു.

English Summary: 'Unconstitutional', To Say CAA Won't Be Implemented: Nirmala Sitharaman