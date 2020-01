രാവിലെയാണോ വൈകിട്ടാണോ പഠിക്കേണ്ടത്?: കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘പരീക്ഷ പേ ചർച്ച’യിലെ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്റെ ഹൃദയത്തെ ഊഷ്മളമാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘കുട്ടികൾക്കു ഞാന്‍ അവരുടെ സ്വന്തമാണെന്ന തോന്നലുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രക്ഷിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നതു പോലെ അവർ എന്നോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു’. പരിപാടി വിജയമാണെന്നാണു കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷകളെ നേരിടാൻ കുട്ടികളെ തയാറാക്കുക എന്നതു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘പരീക്ഷ പേ ചർച്ച’ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ– ‘ഞാന്‍ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതാണു പഠിക്കാൻ നല്ല സമയം?.

മോദിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ– ‘രാവിലെ നേരത്തേ എഴുന്നേൽക്കുക. മഴയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ആകാശം പോലെയായിരിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സ്. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം പോലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കാൻ 50 ശതമാനം മാത്രമാണ് എനിക്ക് അധികാരമുള്ളത്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറെയുള്ളതിനാൽ ഞാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. എനിക്കു നേരത്തേ ഉറങ്ങാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നതു ധാര്‍മികമല്ല. ഒരു ദിവസത്തെ ആകെ ജോലികള്‍ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ രാത്രി മനസ്സ് അസ്വസ്ഥവും പല കാര്യങ്ങളിലും മുഴുകിയുമിരിക്കും. രാത്രി വൈകി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെയാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ എന്തു പഠിച്ചാലും കൂടുതൽ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകും. രാവിലെയാണു പഠിക്കാൻ നല്ല സമയമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ശീലങ്ങളുണ്ടാകാം. സൗകര്യം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം’.

‘ചില കുട്ടികൾ അമ്മമാരോടു പറയും, രാത്രി വൈകിയും ഇരുന്നു പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് പാസ്ത വേണമെന്ന്. പിന്നീടു പറയും രാവിലെ ആറു മണിക്കു വിളിച്ചുണർത്തണമെന്ന്. അപ്പോൾ പഠിക്കാമെന്നും പറയും. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ രാത്രി പഠിച്ചോളാമെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും’ – കുട്ടികളോടു തമാശരൂപേണ മോദി പറഞ്ഞു.



