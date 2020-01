പോയ വാരത്തിൽ മാന്ദ്യം; വിപണി കാത്തിരിക്കുന്നത് മികച്ച കമ്പനി റിപ്പോർട്ടുകളും കേന്ദ്ര ബജറ്റും

വ്യാപാര ഉടമ്പടിയുടെ ആദ്യഘട്ടം വാഷിങ്ടണിൽ ഒപ്പിട്ടെങ്കിലും ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിക്കുള്ള പ്രത്യേക നികുതികൾ യുഎസ് പിൻവലിക്കാതെ പോയത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിപണിയുടെ ആവേശം കെടുത്തി. ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ടെക് ഭീമന്മാരായ അൽഫബെറ്റിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും മുന്നേറ്റം അമേരിക്കൻ സൂചികകളെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടാൻ സഹായിച്ചതുപോലെ ഈ ആഴ്ചയിൽ അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകൾ അമേരിക്കൻ സൂചികകൾക്ക് മുന്നേറ്റം നൽകും.



ഓഹരി വിപണിയിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.

റിലയൻസിന്റെയും എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെയും റെക്കോർഡ് മൂന്നാം പാദ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിപണിക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകരും. 2019 ബജറ്റിലെ ലോങ്ങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് (എൽസിജിടി) എടുത്തു മാറ്റുന്നത് വിപണിക്ക് വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായേക്കാം. യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യാപാര യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാകുന്നതും മെച്ചപ്പെട്ട മൂന്നാം പാദ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടാവുന്നതും ആഭ്യന്തര വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതും ബജറ്റ് പ്രത്യാശകളും വിപണിക്ക് മുന്നേറ്റം നൽകുമെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു.



ഐഐപി ഡേറ്റ



സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ കുറയുകയായിരുന്ന വ്യവസായികോൽപാദന നിരക്ക് നവംബർ മാസത്തിൽ മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി. 0.3% വളർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിടത്ത് 1.8 ശതമാനമാണ് വ്യാവസായിക വളർച്ച. ഒക്ടോബറിലെ 2.1% നെഗറ്റീവ് വളർച്ചക്ക് ശേഷം നിർമാണ പ്രവൃത്തികളിൽ 2.7% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബറിൽ 7% ചുരുങ്ങിയ ഖനി മേഖലയും 1.7% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക അടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാം.



പണപ്പെരുപ്പം



പണപ്പെരുപ്പത്തോത് കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. നവംബറിൽ 5.34% ആയിരുന്ന ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക ഡിസംബറിൽ 7.35% ആയി ഉയർന്നു. മൊത്ത വിലസൂചിക നവംബറിൽ 0.58% മാത്രം വളർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഡിസംബറിൽ 2.59% മുന്നേറി. ഉള്ളിക്ക് ശേഷം പച്ചക്കറികളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും മറ്റും വില ഉയർന്നതാണ് പണപ്പെരുപ്പം ഉയർത്തുന്നത്. വിലക്കയറ്റം തുടർന്നേക്കാം.



റിലയൻസ്



ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ റീട്ടെയിൽ, ടെലികോം ബ്രാൻഡുകളുടെ പിൻബലത്തിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ലാഭക്കണക്കുകളാണ് മൂന്നാം പാദത്തിൽ പുറത്ത് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽനിന്നു 13.5 %വർധനവോടെ 11,640 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോർപറേറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ പെട്രോ കെമിക്കൽ , റിഫൈനിങ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ലാഭക്കണക്കുകൾ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്ര മെച്ചമല്ല. റിലയൻസ് ജിയോ 13,968 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനവും, 1,350 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായവും നേടി. റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ 45,327 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവും 62% വർധനവോടെ 2,727 കോടി രൂപയുടെ ലാഭവും സ്വന്തമാക്കി.



റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ മൊത്തം വിറ്റുവരവ് 1,68,858 കോടി രൂപയുടേതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം പാദത്തിൽ നിന്നു 1.4% കുറവാണ്. ഓഹരിക്ക് 1800 രൂപ നിക്ഷേപ ലക്‌ഷ്യം ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. സിഎൽഎസ്എ ഓഹരിക്ക് 2010 രൂപയാണ് ലക്‌ഷ്യം കാണുന്ന വില.



എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്



ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാങ്ക് വിപണിയുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും മുകളിൽ മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നു 32.77% വർധനവോടെ 7416.48 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം നേടി. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 5585 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ബാങ്കിന്റെ ത്രൈമാസ ലാഭം. ബാങ്കിന്റെ പലിശ വരുമാനം 12.69% വർധിച്ച് 14,172 കോടി രൂപയുടേതായപ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ മറ്റിന വരുമാനങ്ങൾ 35.52% വർധിച്ച് 6,669.28 കോടിയുടേതായി. ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 13.95 ലക്ഷം കോടിയുടേതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമിത് 11.68 ലക്ഷം കോടിയുടേത് മാത്രമായിരുന്നു. 1400 രൂപ ഓഹരിക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.



ഓഹരികളും സെക്ടറുകളും



∙ എണ്ണവിപണന ഓഹരികൾക്ക് 2020 ൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിപിസിഎല്ലിന്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവും ഐഒസിയുടെ ഓഹരി വിൽപനയും റിഫൈനിങ് വരുമാനം വർധിച്ചേക്കാവുന്നതും ഇതിന് കാരണമാണ്. അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരായ യുബിഎസ് ഗെയിൽ, റിലയൻസ്, ഒഎൻജിസി എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം തുടരുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



∙ ഇൻഷൂറൻസ്, വ്യോമയാന മേഖലകളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി 49%ൽ നിന്നും 74 % ലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് പ്രസ്തുത മേഖലകൾക്കും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിപണി കരുതുന്നു.

∙ വിദ്യാഭ്യാസം, റെയിൽവേ എന്നീ മേഖലകളിലും 100% വിദേശ നിക്ഷേപം ശുപാർശകൾ വരാനിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സൂചനകൾ.

∙ ഇന്ത്യൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മേഖലയ്ക്ക് നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 25-30% വരെ വളർച്ച പ്രവചിക്കപ്പെട്ടത് സെക്ടറിന് ഗുണകരമാണ്. എയു സ്‌മോൾ ഫിനാൻസ്, എൽ&ടി ഫിനാൻസ് എന്നിവ പരിഗണിക്കുക.

∙ ടാറ്റ എൽഎക്സി രണ്ടാം പാദത്തിൽ നിന്നു 51.4% വർധനവോടെ 75 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കി.

∙ അമേരിക്കൻ നിക്ഷേപകരായ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഗ്രൂപ് ഓൾ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഓഹരിവിലയിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കും.

∙ ചൈന സ്റ്റീൽ ഉത്പാദനം നിയന്ത്രിച്ചേക്കാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റീൽ ഓഹരികൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ജെഎസ്ഡബ്ലിയു സ്റ്റീൽ പരിഗണിക്കുക.

∙ സിമന്റ് ഓഹരികൾ ഇനിയും ആകർഷകമാണ്. അൾട്രാ ടെക്കിന് മക്വിർ 4,925 രൂപയും എസിസിക്ക് 1784 രൂപയും ലക്ഷ്യമുറപ്പിക്കുന്നു.

∙ ടെക് ഓഹരികൾ മികച്ച പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നത് ടിസിഎസ്, ടെക് മഹിന്ദ്ര എന്നീ ഓഹരികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്. ഇൻഫൊസിസിന് സിറ്റി 825 രൂപയും നോമുറ 850 രൂപയും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

∙ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വിറ്റ ടൈറ്റാൻ ഓഹരികൾ രാകേഷ് ജുൻജുൻവാല തിരികെ വാങ്ങി. ടൈറ്റാൻ, ബാറ്റ ഓഹരികൾ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് മേഖലയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

∙ വിപ്രോ 2460 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കി. നടപ്പ് വർഷത്തിൽ 2.14 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരുമാനമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓഹരി നിക്ഷേപ യോഗ്യമാണ്.

∙ ഇൻഡസ് ഇൻ‍ഡ് ബാങ്ക് മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നു 32% വർധനവോടെ 1300 കോടി രൂപ ലാഭം നേടി. ഓഹരി ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കുക. എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്കിന് 2000 രൂപ വില കാണുന്നു. മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി 1800 രൂപയും.

∙ ഏഷ്യയിലെ ഉൽപാദനക്കുറവ് പഞ്ചസാരകമ്പനികൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും.

∙ ബന്ധൻ ബാങ്ക് 731 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം സ്വന്തമാക്കി. ഓഹരിക്ക് നോമുറ 625 രൂപയും ജെപി മോർഗൻ 540 രൂപയും വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ ഖത്തർ എയർവേയ്സ്‌ ഇൻഡിഗോയിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഓഹരിക്ക് സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ ഗുണകരമാകും. ദീർഘ കാല നിക്ഷേപത്തിന് ഓഹരി അഭികാമ്യമാണ്.

∙ എൽ&ടി ഇൻഫോ ടെക് മികച്ച മൂന്നാം പാദ ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. 377 കോടി രൂപയാണ് അറ്റാദായം. ഓഹരി ദീർഘ കാല നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം. ബജറ്റിന്റെയും, മികച്ച ഓർഡർ ബുക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽ & ടി യെ മികച്ച ഒരു നിക്ഷേപമായി പരിഗണിക്കാം.

