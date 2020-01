കോട്ടയം∙ ചവിട്ടുപടിയില്‍നിന്ന് കയറുന്നതിനു മുന്‍പ് മുന്നോട്ടെടുത്ത ബസില്‍നിന്നു വീണ് പരുക്കേറ്റ് ചികില്‍സയിലായിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു. വെള്ളൂര്‍ തെക്കേക്കുറ്റ് അന്നമ്മ ചെറിയാനാണ്(85) മരിച്ചത്. അപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് വലതുകാല്‍ മുറിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആർടിഒയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ബസുകാരുടെ അശ്രദ്ധമൂലമാണ് അപകടമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച കോട്ടയം മണർകാടാണ് സംഭവം. ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ചവിട്ടുപടിയിൽ ആദ്യ കാൽ വച്ചതിനു പിന്നാലെ കണ്ടക്ടർ ബെല്ലടിച്ചതോട് ഡോർ അടയുകയും ബസ് മുന്നോട്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഡോർ വന്ന് അട‍ഞ്ഞതോടെ അന്നമ്മ ചെറിയാൻ ബസ്സിൽനിന്ന് താഴേക്കു വീണു. തുടർന്ന രണ്ടു കാലുകളിലൂടെയും ബസ്സിന്റെ പിൻചക്രം കയറിയിറങ്ങി.

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചു. കാലിലെ മാംസവും മറ്റു ഞരമ്പുകളും പൂർണമായി നശിച്ചതിനാലാണ് വലതുകാൽ മുറിച്ചു മാറ്റിയത്. ഇടതു കാലിനും ഇടുപ്പെല്ലിനും സാരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ കാലിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ചികിത്സയിൽ കഴിയവെയാണ് ഇന്ന് അന്നമ്മ മരിച്ചത്.



English summary : Old lady who was in treatment after falling from bus died