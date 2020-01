പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ബംഗാളും; മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രമേയമെന്ന് മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ കേരളത്തിനും പഞ്ചാബിനും പിന്നാലെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ ബംഗാളും. മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിയമസഭയിൽ സി‌എ‌എയ്ക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനും ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്ററിനുമെതിരെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതിനാൽ സി‌എ‌എ വിരുദ്ധ പ്രമേയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന‌ാണ് ജനുവരി ഒൻപതിന് മമത പറഞ്ഞത്. പൗര റജിസ്റ്ററും ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്ററും നിരസിക്കണമെന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടും മമത ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എൻ‌പി‌ആർ അപകടകരമായ കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മമത, എൻ‌പി‌ആർ എൻ‌ആർ‌സിയുമായും സി‌എ‌എയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Bengal Will Pass Resolution Against Citizenship Law, Says Mamata Banerjee