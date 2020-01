ന്യൂഡൽഹി∙ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാംവാരം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കാൻ ബിജെപി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചതായി ഒ. രാജഗോപാൽ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമേറ്റ നഡ്ഡയെ രാജഗോപാൽ അഭിനന്ദിച്ചു. 11ന് ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്ന ശേഷമായിരിക്കും തീയതി നിശ്ചയിക്കുക.



English Summary: BJP president J P Nadda will visit TVM on february second week