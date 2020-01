വില്ലനായത് ഗ്യാസ് ഹീറ്ററെന്നു നിഗമനം; മരിച്ചവരെല്ലാം കിടന്നത് ഒരേ മുറിയിൽ

കഠ്മണ്ഡു∙ നേപ്പാളിൽ മലയാളികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത് മുറിയിലെ ഗ്യാസ് ഹീറ്ററിൽനിന്നുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നാലു മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത 15 അംഗ സംഘത്തിലെ എട്ടുപേർ ഒരു മുറിയിലാണ് കിടന്നത്. ഈ എട്ടു പേരാണ് മരിച്ചത്. കടുത്ത തണുപ്പിൽനിന്ന് രക്ഷനേടാൻ മുറിയിലെ ഗ്യാസ് ഹീറ്റർ രാത്രി ഇവർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഹീറ്ററിന്റെ തകരാറാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ചോരാൻ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുറിയിലെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അകത്തുനിന്നു കുറ്റിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നെന്നതും ഈ സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മുറി തുറക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ തുറന്നപ്പോഴാണ് ദാരുണസംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.

കഠ്മണ്ഡുവിൽനിന്ന് 70 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ദമാനിലെ സിംബർജ്യാൻഗിലുള്ള എവറസ്റ്റ് പനോരമ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു ദുരന്തം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് ഇവർ ഇവിടെയെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദുരന്തം പുറത്തറിയുന്നത്. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇവരെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തുള്ള ഹംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു.

പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായാണ് കഠ്മണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. കൂടെയുള്ളവർ കഠ്മണ്ഡുവിലേക്കു റോഡ് മാർഗം എത്തുന്നുണ്ട്. വിദേശകാര്യ വകുപ്പും നോർക്കയും മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടെന്നു നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലാണ്.

