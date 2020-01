വിവാദ ചോദ്യങ്ങളിൽ മറുപടി നിർബന്ധമല്ലെന്നു സൂചന; ചർച്ചയ്ക്കും നീക്കം

ന്യൂഡൽഹി∙ എന്‍പിആറിലെ വിവാദ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നിര്‍ബന്ധമാക്കില്ലെന്നു സൂചന. മാതാപിതാക്കളുടെ ജനനസ്ഥലം, തീയതി എന്നിവയ്ക്കുള്ള മറുപടി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിര്‍ബന്ധമാക്കില്ലെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രം മറുപടി നൽകിയാൽ മതിയെന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നീക്കം. ഇതിനിടെ പൗരത്വ റജിസ്റ്ററില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി വീണ്ടും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൻപിആറിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് കേരളം അറിയിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതു പ്രത്യാഘാതവും നേരിടാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



English Summary: Central Govt May Exclude Two Controversial Questions From NPR