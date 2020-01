തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള സര്‍വകലാശാല മാര്‍ക്ക് ദാന വിവാദത്തില്‍ 24 വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബിരുദം പിന്‍വലിക്കാന്‍ തീരുമാനം. 112 പേര്‍ക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തും. സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡിക്കേറ്റിന്റേതാണ് തീരുമാനം.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഗവര്‍ണറോടും സെനറ്റിനോടും അനുമതി തേടാനും ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മാര്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്ത സര്‍വകലാശാല നടപടി വന്‍ വിവാദമായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് നീക്കം

English Summary: Degree of 24 students under kerala university will be cancelled following mark scam