'ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കൽ പ്രായോഗികമോ..?' നിയമകുരുക്കാവുമെന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ സെൻസസ് ചോദ്യാവലിയിലെ 2 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടെന്നു ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നിയമക്കുരുക്കായി മാറിയേക്കാമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആശങ്ക. സർക്കാർ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സെൻസസ് നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണെന്ന ആരോപണം ഉയരാം. 2 ചോദ്യങ്ങൾക്കു മാത്രം മറുപടി നൽകേണ്ടെന്ന സർക്കാർ നിർദേശം എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാകുമെന്ന സംശയവുമുണ്ട്.

സെന്‍സസില്‍ ജനനത്തീയതി, മാതാപിതാക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ 2 ചോദ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനമെങ്കിലും നിർദേശം നിയമക്കുരുക്കായി മാറിയേക്കാമെന്നാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആശങ്കയായി പറയുന്നത്. സെൻസസ് നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിനാണു സെൻസസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പൂർണ അധികാരം. സെൻസസിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് സെൻസസ് ഡയറക്ടറും ഡയറക്ട്രേറ്റുമുണ്ട്. പൊതുഭരണവകുപ്പിനാണ് സെൻസസ് നടത്തിപ്പിന്റെ മുഖ്യചുമതല.



സെൻസസ് ചോദ്യാവലിയിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ചോദിക്കേണ്ട ചുമതല ഇതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നൽകണമെന്നാണു നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, വിവരങ്ങൾ നൽകിയില്ലെങ്കിലുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചു നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതു നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. സെൻസസ് നടപടികൾ സ്തംഭിച്ചാൽ കേരളത്തിനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് വിഹിതം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു.



English Summary: Exclusion Of Two Questions From Census Lands Government Into Trouble