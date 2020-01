സൂററ്റ് ∙ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ രഘുവീർ മാർക്കറ്റിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഇന്നു രാവിലെയാണ് സംഭവം. 57 അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകൾ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. ഇതുവരെ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് തീ പടർന്നതെന്നും വ്യക്തമല്ല.



English Summary: Fire breaks out in Raghuveer Market in Surat, 57 fire tenders at the spot