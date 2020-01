കോട്ടയം∙ സുപ്രധാനവിഷയങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കങ്ങള്‍ ഗവര്‍ണറെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.സദാശിവം. എന്നാല്‍ ഇതു ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയല്ല. സംസ്ഥാന ഭരണത്തലവന്‍ എന്ന പദവിയോടുള്ള മര്യാദയാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ മുന്‍ ഗവർണർ കൂടിയായ ജസ്റ്റിസ് പി.സദാശിവം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന സുപ്രധാന നീക്കങ്ങൾ ഗവർണറെ അറിയിക്കണമെന്നും സർക്കാരിന് ഇതിൽ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയുണ്ടന്നുമാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ വാദം. ഇന്നലെ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടു വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ തന്നെ അറിയിക്കാതെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഭരണഘടനാധികാരം നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിക്കാനുള്ള അധികാരമല്ല. സര്‍ക്കാരും നിയമസഭയും തന്നെ തയാറാക്കിയ ചട്ടങ്ങള്‍ അവര്‍ ലംഘിക്കരുതെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.



English Summary : Former Kerala Governor Justice P Sathasivam on conflict between Kerala Governor and government