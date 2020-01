മൂലമറ്റം‌: വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഉച്ചയോടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കും

മൂലമറ്റം∙ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ എക്‌സിറ്റർ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്നു നിർത്തി വച്ച വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഉച്ചയോടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി 9.15നായിരുന്നു അപകടം. രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ മൂന്നു ജനറേറ്ററുകളാണു ഇന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ആകെ ആറു ജനറേറ്ററുകളാണു നിലയത്തിൽ ഉള്ളത്.

പൊട്ടിത്തെറിയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വൈദ്യുതി നിലയത്തിലെ ജനറേറ്ററുകളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാം രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്റർ 16ന് 72 മണിക്കൂർ ട്രയൽ റൺ നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ മുതലാണ് രണ്ടാം നമ്പർ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്.



English Summary: The power supply in Moolamattom power station will be restored at noon.