കല്‍പറ്റ ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച നടപടിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനു ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നതായി മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്‍. ഗവര്‍ണറെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണറും തമ്മില്‍ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായതിനാലാണു കേന്ദ്രനിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. മുന്‍പും ഇത്തരം പ്രമേയങ്ങള്‍ നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ തെറ്റാണെങ്കില്‍ സുപ്രീംകോടതി പറയട്ടെ. അംഗീകരിക്കാം. സര്‍ക്കാരിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും ഇതൊന്നും കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാനാവില്ല. സര്‍ക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുക എന്നതായിരിക്കും പരമാവധി ചെയ്യുക. അതൊക്കെ കേരളം കണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



English Summary: Not insulted the Governor, says Minister A K Balan