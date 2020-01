നഴ്സിങ് നിയമനം: തട്ടിപ്പു നടത്തിയത് കരാർ ഏറ്റെടുത്തവരെന്ന് ജോർജ് ഇന്റർനാഷനൽ

കൊച്ചി∙ പനമ്പള്ളിനഗറിലെ നഴ്സിങ് നിയമന വാഗ്ദാനം നൽകി കോടികൾ തട്ടിയ സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ജോർജ് ഇന്റർനാഷനൽ ലൈസൻസ് ഉടമ ലിസി ജോർജ്. ‘കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി നല്ല നിലയിൽ നടത്തി വന്ന സ്ഥാപനമായിരുന്നു ജോർജ് ഇന്റർനാഷനൽ. സ്ഥാപനം നടത്തിവന്ന തന്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പിന് കരാർ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ തട്ടിപ്പു നടത്തി മുങ്ങിയതെന്നു ലിസി ജോർജ് വിശദീകരിക്കുന്നു. താൻ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

2018ലാണ് ഇവർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല അനീഷ് ജോസ് എന്നയാൾക്ക് കൈമാറുന്നത്. റിക്രൂട്ടിങ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൽ മുതൽ നിയമനം വരെ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവർ തട്ടിപ്പു നടത്തി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നൽകാതെ വന്നതോടെ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും ലിസി ജോർജ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ മകനും തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ലിസി ജോർജും അഭിഭാഷകനും പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞ് പത്രസമ്മേളനം പൂർത്തിയാക്കാതെ സ്ഥലം വിട്ടു.

നിലവിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ മകൻ അനിഷ് ജോർജ് പത്രസമ്മേളനത്തിനെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനോ മകന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകുന്നതിനോ ലിസി ജോർജും അഭിഭാഷകനും തയാറായില്ല. ഇവരുടെ റിട്ട് ഹർജി കോടതിയിലുള്ളതിനാലാണ് നിയമനത്തട്ടിപ്പിൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് എറണാകുളം സൗത്ത് സിഐ കെ.ജി. അനീഷ് പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ ഇതിനകം കേരളം വിട്ടതായി സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Nursing recruitment fraud done by people who took contract says george international owner