എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചോളൂ; സിഎഎ പിൻവലിക്കില്ല: അമിത് ഷാ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ വെല്ലുവിളിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. നിയമം ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ച അമിത് ഷാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവരെ പരസ്യ സംവാദത്തിനും ക്ഷണിച്ചു. ലക്നൗവിൽ നടന്ന റാലിയിലായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ.



പൗരത്വ നിയമ വിരുദ്ധ പാർട്ടികൾ അബദ്ധ ധാരണകളാണു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ബിജെപി ജൻ ജാഗരൺ അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചോളൂ, നിയമത്തില്‍നിന്നു പിന്നോട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളുടെയും പൗരത്വം സിഎഎ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ബിൽ ഞാനാണ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം ബില്ലിൽ പരസ്യമായ ചർച്ചകൾക്കു തയാറാകണം. ഒരാളുടെയെങ്കിലും പൗരത്വം തിരിച്ചെടുക്കാൻ സിഎഎയ്ക്കു സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതു തെളിയിച്ചു കാണിക്കുകയാണു വേണ്ടത്– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.



പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ലക്നൗവിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതിഷേധം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്കു കടന്നപ്പോഴായിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ വെല്ലുവിളി. ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനത്തു നടന്ന പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ 16 സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നൂറിലധികം പേർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കവി മുന്നാവർ റാണയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കു പുറമേ മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളും യുപിയിലെ ജനങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. പുതുതായി തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്‌ഡ വ്യാഴാഴ്ച ആഗ്രയിൽ ജനങ്ങളോടു സംസാരിക്കും.



നേതാക്കളെ ഇറക്കി പൗരത്വ നിയമത്തിനു വലിയ പിന്തുണ നേടുകയാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി തുടങ്ങിയ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ നിര തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉത്തർപ്രദേശിലെത്തും. അമിത് ഷായുടെ റാലിക്കു മുന്നോടിയായി യുപി പൊലീസ് ക്ലോക് ടവറിൽ ഫ്ലാഗ് മാർച് നടത്തി. അതേസമയം യുപി ഗോമതി നഗറിലെ ഉജാരിയണിലേക്കും പ്രതിഷേധം വ്യാപിച്ചു. ദർഗയ്ക്കു സമീപം 15ല്‍ അധികം സ്ത്രീകൾ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.



English Summary: Protest as much as you can, CAA won’t be taken back: Amit Shah at Lucknow rally