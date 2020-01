പെരിയോർ വിവാദത്തില്‍ നിലപാടിലുറച്ച് രജനീകാന്ത്; മാപ്പ് പറയില്ലെന്ന് താരം

ചെന്നൈ∙ ദ്രാവിഡ സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ, ദ്രാവിഡ രാഷ്്ട്രീയാചാര്യൻ പെരിയോർ ഇ.വി.രാമസാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചു സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്ത്. 1971-ൽ സേലത്ത് പെരിയോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന റാലിയിൽ ശ്രീരാമന്റെയും സീതാ ദേവിയും നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിൽ ചെരിപ്പുമാലയിട്ടുവെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത തമിഴ് മാസികയായ തുഗ്ലക്കിൽ മാത്രമാണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു രജനീകാന്തിന്റെ പരാമർശം. തുഗ്ലക്ക് മാസികയുടെ 50-ാം വാർഷികാഘോഷച്ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം.

രജനീകാന്ത് കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചു പെരിയോറിനെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ചു വിവിധ ദ്രാവിഡ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രജനീകാന്തിനെതിരെ ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. മാപ്പു പറയാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച പോയസ് ഗാർഡനിലെ രജനിയുടെ വീട് ഉപരോധിക്കുമെന്നു തന്തൈപെരിയാർ ദ്രാവിഡ കഴകം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ആദി തമിഴർ പേരവൈയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താരത്തിന്റെ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.



എന്നാൽ, താൻ സത്യമാണു പറഞ്ഞതെന്നും മാപ്പു പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും രജനീകാന്ത് പ്രതികരിച്ചു. വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പത്ര കട്ടിങ്ങുകളും രജനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. രജനി ഈ വർഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ, വിവാദം കൊഴുക്കാനാണു സാധ്യത.

