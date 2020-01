വിമതർ പലരും പടിക്കു പുറത്ത്; യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് പുതിയ തലവേദന

ബെംഗളൂരു∙ കര്‍ണാടകയില്‍ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചരടുവലികള്‍ മുറുകുന്നതിനിടെ വിമത എംഎല്‍എമാരില്‍ പലരും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്നു സൂചന. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് തീരുമാനം. 11 വിമതരാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചത്.

സഖ്യസര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറിക്കാന്‍ കൂട്ടുനിന്ന കോൺഗ്രസ്‌ – ദൾ വിമതരെ ഒരുകാരണവശാലും കൈവിടില്ലെന്നും മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കാമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കുമെന്നു യെഡിയൂരപ്പ പല വേദികളിലും ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. 11 വിമതരാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചത്. ഇവരെല്ലാവരും മന്ത്രിസ്ഥാനം കാത്തിരിപ്പാണ്. ഇതിനുപുറമേയാണ് പരാജയപ്പെട്ട എം.ടി.ബി. നാഗരാജും എ.എച്ച്. വിശ്വനാഥും മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിമതര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ അസ്വസ്ഥത പുകയുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനമോഹികള്‍ യെഡിയൂരപ്പയെക്കണ്ട് നിരന്തരം ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുമുണ്ട്. വിമതരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാര്‍ക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം നഷ്‍ടപ്പെടുന്നതാണു കാരണം.



എന്നാല്‍ വിമതര്‍ക്കു മുഴുവന്‍ മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കേണ്ടെന്നാണു ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനം, യെഡിയൂരപ്പയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് സൂചന, വിമതരില്‍ പരമാവധി 7 പേരെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായാണ് സൂചനകള്‍. ഇതോടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനും സ്ഥാനമോഹികൾക്കുമിടയിൽ കൂടുതല്‍ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയാണ് യെഡിയൂരപ്പ.



