സൗഹൃദത്തിന്റെ 20 വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ നേപ്പാളിലേക്ക്; വരവേറ്റത് ദുരന്തം, തീരാസങ്കടം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാപ്പനംകോട് ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഓർമ പുതുക്കാനാണ് നാല് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും നേപ്പാളിലേക്ക് പോയത്. സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പാപ്പനംകോട് എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ 2000–2004 ബാച്ചിൽപ്പെട്ടവർ. സൗഹൃദത്തിന്റെ 20 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ അടുത്ത വർഷം റീ യൂണിയനും പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച പ്രവീണാണ് റീയൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്.

നേപ്പാളിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലെ ഹീറ്റർ തകരാറിലായി മുറിയിൽ നിറഞ്ഞ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചാണ് ചേങ്കോട്ടുകോണം അയ്യൻകോയിക്കൽ ലൈനിൽ രോഹിണി ഭവനിലെ പ്രവീണിന്റെയും കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം താളിക്കുണ്ട് പുനത്തിൽ രഞ്ജിത്ത് കുമാറിന്റെയും കുടുംബങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രഞ്ജിത്തിന്റെ മകൻ മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. നാലു സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 15 പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന 56 പേരും പഠനത്തിനുശേഷവും അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർ‌ത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഇവരെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടെ ഒത്തുചേരാറുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബവുമായി യാത്രകളും പതിവായിരുന്നു. വാട്സാപ്പ് വഴിയും ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയും സൗഹൃദം നിലനിർത്തി. ഇത്രയും ദൂരേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. നേപ്പാളിലാണെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച തിരിച്ചു വരുമെന്നുമാണ് പ്രവീൺ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

കഴക്കൂട്ടം എസിപി അനിൽ മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

സഹപാഠിയും ഡാർജിലിങിൽ എഫ്സിഐയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ രാംകുമാറിനെ കണ്ടശേഷമാണ് സംഘം നേപ്പാളിലേക്ക് പോയത്. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ വാട്സാപ്പിലൂടെ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്‍ അപകട വിവരം അറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ റോഡ് മാർഗം കഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. അമ്പലപ്പുഴ, പാപ്പനംകോട് നിവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവുമാണ് നേപ്പാൾ യാത്രയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്.

അയ്യൻകോയിക്കൽ ലൈനിലെ രോഹിണി ഭവനിൽ പ്രവീണിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻനായരും അമ്മ പ്രസന്നകുമാരിയും സഹോദരി പ്രസീദയുമാണ് താമസം. ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർ അടുത്തു താമസമുണ്ട്. പ്രവീണിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻനായർ വർഷങ്ങളോളം ദുബായിലായിരുന്നു. പിന്നീട് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി. 2005 മുതൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവീൺ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കേരളത്തിയത്. ദുബായിൽ പ്രവീണിന് സ്വന്തമായി നിർമാണ കമ്പനിയുണ്ട്. ഭാര്യ ശരണ്യ പഠനാവശ്യത്തിനായി എറണാകുളത്താണ് താമസം. അവിടെ വീടുണ്ട്. കുട്ടികളും ശരണ്യയുടെ പിതാവും എറണാകുളത്തെ വീട്ടിലായിരുന്നു.

കൊല്ലമാണ് ശരണ്യയുടെ സ്ഥലം. തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്പലംമുക്കിൽ ഇവർക്ക് വീടുണ്ട്. എറണാകുളത്തുനിന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രവീണും കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം നേപ്പാളിലേക്ക് പോയത്. പ്രവീണിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരണ വിവരമറിയാതിരിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ടിവിയുടെ കേബിളുകൾ ഊരിമാറ്റി. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയവരെ വീട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൊലീസും ചാനലുകാരും സ്ഥലത്തെത്തുകയും ആളുകൾ കൂടുകയും ചെയ്തതോടെ വീട്ടുകാർ കാര്യമന്വേഷിച്ചു.

പ്രവീണും കുടുംബവും അപകടം സംഭവിച്ച് ആശുപത്രിയിലാണെന്നാണ് അച്ഛനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് മരണവിവരം അറിയിച്ചു. ഓണത്തിനാണ് പ്രവീണ്‍ അവസാനമായി നാട്ടിലെത്തിയത്. നാട്ടുകാരുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രവീണിന്റെ വേർപാട് വിശ്വസിക്കാനാകാതെ വിതുമ്പുകയാണ് ഈ നാട്.

