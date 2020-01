മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി എവിടെ?; ഡൽഹിയിൽ ബിജെപിയുടെ ‘സസ്പെൻസ്’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ‍്‍രിവാളിന്റെ എഎപിക്കെതിരെ സ്ഥാനാർഥികളെ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ‘സസ്പെൻസ്’ തുടരുന്നു. ജനകീയരായ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് ബിജെപി പത്തു സ്ഥാനാർഥികളടങ്ങിയ രണ്ടാംഘട്ട പട്ടികയും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ സഖ്യകക്ഷികളായ ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് (ജെഡിയു), ലോക്ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി) എന്നിവർക്കായി ബിജെപി വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.



ബിജെപിയുടെ യുവനേതാവ് സുനിൽ യാദവും കോൺഗ്രസ‌ിന്റെ വിദ്യാർഥി സംഘടന എൻഎസ്‌യുഐയിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന രമേഷ് സബർവാളുമാണ് കേജ്‍രിവാളിനെതിരെ മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. 2013ലും 2015ലും ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ശക്തരായ സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് കേജ്‍രിവാളിനെതിരെ ഇറക്കിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2013ൽ ബിജെപി ഡൽഹി തലവൻ വിജേന്ദർ ഗുപ്തയും മൂന്ന് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷീല ദീക്ഷിതുമാണ് കേജ്‍രിവാളിനെതിരെ മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്. 2015ൽ ബിജെപി വക്താവ് നൂപുർ ശര്‍മയും കോൺഗ്രസിനായി മുൻമന്ത്രി കിരൺ വാലിയയും കേജ്‌രിവാളിനോടു മത്സരിച്ചു തോറ്റു.



ബിജെപി ഡൽഹി വക്താവ് തജിന്ദർ പാൽ സിങ് ബഗ ഉൾപ്പെട 10 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയാണ് ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയത്. ഹരി നഗറിലാണ് തജിന്ദർ പാൽ സിങ് മത്സരിക്കുന്നത്. മനീഷ് സിങ് ഡൽഹി കന്റോൺമെന്റിൽ ജനവിധി തേടുന്നു. കരവല്‍ നഗറിൽ സീറ്റ് വേണമെന്ന മനീഷ് സിങ്ങിന്റ ആവശ്യം പാർട്ടി അംഗീകരിച്ചില്ല. കൽകജി മണ്ഡലത്തിൽ ധരംവീർ സിങ്ങും മത്സരിക്കുന്നു. അതേസമയം തൻവാറിൽ മൂന്നു തവണ എംഎൽഎയായ കരൺ സിങ്ങിന് ഇക്കുറി പാർട്ടി സീറ്റ് നൽകിയില്ല. ബിജെപി വെസ്റ്റ് ‍ഡൽഹി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമേഷ് ഖന്ന രജൗരി ഗാർഡനിലും ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സഞ്ജയ് ഗോയൽ ഷദാരയിലും മത്സരിക്കുന്നു.



കൽകജി, രജൗരി ഗാർഡൻ, ഹരി നഗർ, ഷദാര സീറ്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അകാലി ദളായിരുന്നു എൻഡിഎയിൽനിന്നു മത്സരിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഹർഷ വർധൻ നാലു തവണ ജയിച്ച കൃഷ്ണ നഗറിൽ മുതിർന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ഡോ. അനിൽ ഗോയൽ സ്ഥാനാർഥിയാകും. 2013ലും 2015ലും ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥികളായിരുന്ന ഹർഷ വര്‍ധനും കിരൺ ബേദിയും മത്സരിച്ച കൃഷ്ണ നഗറിലാണ് ഇത്തവണ പുതുമുഖ സ്ഥാനാർഥിയെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നഗ്‍ലോയ് ജട്ടിൽ ബിജെപി മുൻ എംഎല്‍എയും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ മനോജ് ഷൊകീന്റെ ഭാര്യ സുമലത ഷൊകീനാണു സ്ഥാനാര്‍ഥി. 2015ൽ എട്ട് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സര രംഗത്തിറക്കിയ ബിജെപി ഇത്തവണ അഞ്ച് വനിതകൾക്കു മാത്രമാണ് അവസരം നൽകിയത്.



ആദ്യ പട്ടികയിൽ എഎപി വിമതനായ കപിൽ മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ 57 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാം പട്ടികയും പുറത്തുവിട്ടതോടെ ബിജെപി മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 67 ആയി. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിൽ അധികമായി ഡൽഹിയിൽ അധികാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ബിജെപി ശക്തമായ മത്സരമാണ് എതിരാളികളിൽനിന്നു നേരിടു‌ന്നത്. 70 സീറ്റുകളുള്ള നിയമസഭയിൽ 2015ല്‍ ബിജെപി നേടിയതു വെറും മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. 67 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ തവണ ‍ഡൽഹിയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ഇത്തവണ ഡല്‍ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഫെബ്രുവരി 11ന് വോട്ടെണ്ണൽ.



English Summary: Who will be BJP’s chief ministerial candidate at Delhi? Suspense continues