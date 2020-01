പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം: കേന്ദ്രത്തിന് ആശ്വാസം; ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ നിയമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതി നാലാഴ്ച സമയമനുവദിച്ചു. ഹർജികൾ അഞ്ചാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് സൂചിപ്പിച്ചു.

നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യാനോ നീട്ടിവയ്ക്കാനോ കോടതി തയ്യാറാവാതിരുന്നത് ഫലത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ആശ്വാസമായി. എല്ലാ ഹർജികളിലും മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്രത്തിന് അവസരം നൽകാതെ ഏകപക്ഷീയമായി ഇടക്കാല ഉത്തരവു പറ്റില്ലെന്നാണ് കോടതി നിലപാടെടുത്തത്.

മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റേതുൾപ്പെടെ 60 ഹർജികളിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസം 18നു സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതുതായി എൺപതിലേറെ ഹർജികൾ ഉണ്ടെന്നും അവയ്ക്കുംകൂടി മറുപടി നൽകാനെന്നോണം ആറാഴ്ച വേണമെന്നും അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ.വേണുഗോപാൽ വാദിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ലീഗിനുവേണ്ടി കപിൽ സിബലും ഹാരിസ് ബീരാനും വാദിച്ചു. തുടർന്നാണ്, കേന്ദ്രത്തിന് നാലാഴ്ച നൽകാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

ദേശീയ പൗര റജിസ്ടർ (എൻആർസി) സംബന്ധിച്ച് ലീഗ് നൽകിയ ഇടക്കാല അപേക്ഷയിലും കേന്ദ്രത്തിനു നോട്ടിസുണ്ട്. എൻആർസി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുമോ? എൻആർസിയുടെ ആദ്യ പടിയാണോ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ റജിസ്ടർ? ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കുംവരെ എൻപിആർ–എൻആർസി നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കുമോ – ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം വ്യക്തതവരുത്തണമെന്നാണ് ലീഗിന്റെ ഇടക്കാല അപേക്ഷയിലെ ആവശ്യം. ഇതിനും കേന്ദ്രം നാലാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണം.

പൗരത്വ നിയമമല്ല, പുതിയ ഭേദഗതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നൽകുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള കുടിയേറ്റത്തിനു വഴിവയ്ക്കുമെന്നതാണ് അസമിലും ത്രിപുരയിലും നിന്നുള്ള ഹർജികളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്രശ്നം. പൗരത്വം അനുവദിക്കുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് വികാസ് സിങ്ങും ശ്യാം ദിവാനും വാദിച്ചു. അസമിലും ത്രിപുരയിലും നിന്നുള്ള ഹർജികൾ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യം ചേംബറിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഇതിനായി രണ്ടുസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഹർജികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ സിബലിനെ കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഈ ഹർജികളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു.

ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ചാവും അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വാദമെന്നും കോടതി സൂചിപ്പിച്ചു. യുപിയിലും മറ്റും കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി തുടങ്ങിയെന്ന് അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപ്പോൾ, ഏതു നടപടിയും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവിനു വിധേയമായിരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കാമെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ പൗരത്വം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതു തിരിച്ചെടുക്കാനാവുമോയെന്നതിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു. ഇത് അടുത്തതവണ പരിഗണിക്കാമെന്നു കോടതി മറുപടി നൽകി.

പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, സ്റ്റേയല്ല, നടപടികൾ മൂന്നു മാസത്തേക്കു നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് സിബൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 70 വർഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, മൂന്നു മാസത്തേക്കു നടപടികൾ നീട്ടിയാൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞുവീഴില്ല – സിബൽ പറഞ്ഞു.

തങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് മുസ്‌ലിങ്ങളെന്നും കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും കെ.വി.വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, നടപടികൾ നീട്ടിവയ്ക്കണമെന്നതിലൂടെ പരോക്ഷമായി സ്റ്റേയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അത് അനുവദിക്കരുതെന്നും അറ്റോർണി ജനറൽ വാദിച്ചു. വാക്കുകൾക്കു വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും നീട്ടിവയ്ക്കലിന്റെയും സ്റ്റേയുടെയും ഫലം ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ജഡ്ജിമാരായ എസ്.അബ്ദുൽ നസീർ, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരുമുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

