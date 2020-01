ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാവില്ല: ജസ്റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷ്

കൊച്ചി ∙ ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്ക് എത്ര വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനാവില്ലെന്നും അതാണു ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെന്നും ജസ്റ്റിസ് എൻ.നഗരേഷ്.

എങ്കിലും ഭരണഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പോലും മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ മൂല്യങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടാതിരിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ജാഗ്രത വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ സാംസ്ക്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ ‘ഭരണഘടന ചിന്തകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Cannot change basic rules of constitution says Justice N. Nagaresh