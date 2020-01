ഓടക്കാലി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളി: വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പൊലീസിന് അന്ത്യശാസന

കൊച്ചി ∙ ഓടക്കാലി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് പൊലീസിന് അന്ത്യശാസന. ആലുവ റൂറൽ എസ്പി കെ.കാർത്തിക്കിനെ എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതി വിളിച്ചു വരുത്തി ഫെബ്രുവരി നാലിനു മുമ്പ് വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. പള്ളി കൈമാറുന്നത് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നാലാം തീയതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുന്ന നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനി ഒരവസരം കൂടി പൊലീസിനു നൽകില്ലെന്നും വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി നാലിന് റൂറൽ എസ്പി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കോതമംഗലം ചെറിയപള്ളിയിലും ഓടക്കാലി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലും ഉൾപ്പടെ ഒട്ടേറെ പള്ളികളിൽ സമാനമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നും എല്ലായിടത്തും കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എസ്പി വിശദീകരിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിലേക്കു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നെന്നും എസ്പി കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. പൊലീസ് മനസ്സു വച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ച് പള്ളി ഏറ്റെടുത്തു കൈമാറുന്നതിനായി ഇന്നലെ പൊലീസ് എത്തിയെങ്കിലും യാക്കോബായ സഭാ വിശ്വാസികളുടെ 12 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രതിരോധത്തെ തുടർന്നു പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. രാവിലെ 7ന് തുടങ്ങിയ സംഘർ‌ഷാവസ്ഥയ്ക്കു പൊലീസ് പിൻവാങ്ങിയതോടെ രാത്രി എട്ടു മണിക്കു ശേഷമാണ് അയവുണ്ടായത്. വൈകിട്ടോടെ കോതമംഗലത്തുനിന്നും മറ്റുമായി കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ എത്തിയതോടെ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊലീസ് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. മുൻകരുതലായി 9 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊലീസിനോട് എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതി ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു.

ഇതേ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഗേറ്റ് അടച്ച് യാക്കോബായ സഭക്കാർ പ്രതിരോധം തീർത്തെങ്കിലും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഗേറ്റ് മുറിച്ച് പൊലീസ് അകത്തു കടന്നു. പൊലീസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ വൈദികരെയും വിശ്വാസികളെയും പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി യാക്കോബായ സഭ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഉച്ചയോടെ വിശ്വാസികൾ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രാർഥനാ യജ്ഞം തുടങ്ങി. യാക്കോബായ സഭാ വൈദികരും പളളി ഭാരവാഹികളുമായി പൊലീസ് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അവർ പള്ളിയുടെ താക്കോൽ കൈമാറില്ലെന്ന നിലപാടെടുത്തു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ എത്തിയതോടെ സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പൊലീസ് പിൻമാറുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭക്ക് അനുകൂലമായി വിവിധ കോടതികളില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വിധികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിൽ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായി സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി ഡോ. യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ദിയസ്‌കോറസ്. കോടതി വിധിക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. ഓടക്കാലി, കോതമംഗലം പളളികളില്‍ വിധി നടപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനും കോടതിയെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയുളള പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുകയാണുണ്ടായത്. ഇത് കടുത്ത നീതിനിഷേധമാണെന്നും മാര്‍ ദിയസ്‌കോറസ് പറഞ്ഞു.

