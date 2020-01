ഓർമയ്ക്ക് ഒരു കോടി സമ്മാനം; കയ്യടി നേടി കൗസല്യ കാർത്തിക

ചെന്നൈ∙ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിനു ശരിയുത്തരം നൽകി കൗസല്യ കാർത്തിക ഒരു കോടിയുടെ സമ്മാനത്തിനർഹയായപ്പോൾ കണ്ടു നിന്നവരെല്ലാം ആർപ്പുവിളിച്ചു, കയ്യടിച്ചു. വിജയ നിമിഷത്തിലെ ആ ആരവങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ, അവൾ കേട്ടില്ല. കൗസല്യ ബധിരയും മൂകയുമാണ്.

കോൻ ബനേഗാ ക്രോർപതിയെന്ന ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ ഷോയുടെ തമിഴ് പതിപ്പായ കോടീശ്വരിയിലാണു മധുര സ്വദേശിനി കൗസല്യ 1 കോടി സമ്മാനം നേടിയത്. കോൻ ബനേഗാ ക്രോർപതിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഭാഷയിൽ 1 കോടി രൂപ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയാണു കൗസല്യ. നടി രാധികാ ശരത് കുമാറാണു അവതാരക.

മറ്റു മൽസരാർഥികളെപ്പോലെയാണു കൗസല്യയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബോർഡിൽ എഴുതിയതു കൂടി കാണിച്ചുവെന്ന വ്യ‌ത്യാസം മാത്രം. മറ്റു മൽസരാർഥികളുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു സൗകര്യം നൽകിയത്. ചെറുപ്പം മുതൽ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അറിവ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടില്ലെന്നു കൗസല്യ പറഞ്ഞു.



പരിമിതകളെല്ലാം മറികടന്ന് അവർ ബിഎസ്‌സി, എംഎസ്‌സി, എംബിഎ ബിരുദങ്ങൾ നേടി. മധുര ജില്ലാ കോടതിയിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കോടി സമ്മാനത്തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൗസല്യയുടെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ട്- ഒരു ഭാഗം നാഗർകോവിലിൽ താൻ പഠിച്ച സ്പെഷൽ സ്കൂളിൽ പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ നൽകും. പിന്നെ സ്വപ്നസ്ഥലമായ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലേക്കു വിനോദ യാത്ര.



