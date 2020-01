മുംബൈ ∙ 24 മണിക്കൂറും ‘തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന’ നഗരമാകാൻ മുംബൈ. മാളുകൾ, ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ, മൾട്ടിപ്ലക്സുകൾ, കടകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുംബൈയിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഇൗ മാസം 27 മുതൽ ‘നൈറ്റ് ലൈഫ്’ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. രാവ് ഉണരും വരെ നഗരവാസികൾക്ക് ഷോപ്പിങ് നടത്താനും ഹോട്ടലിൽ പോകാനും, സിനിമ തിയറ്റിലെത്താനുമെല്ലാമുള്ള സൗകര്യമാണ് ലഭിക്കുക. അതേസമയം, ബാറുകൾ നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം പുലർച്ചെ 1.30ന് തന്നെ അടയ്ക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനും സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യ താക്കറെയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണിത്. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരത്തിനും ബിസിനസിനും വരുമാനത്തിനും പദ്ധതി വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആദിത്യ താക്കറെ പറഞ്ഞു. രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് സുരക്ഷ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിന് പണം അടയ്ക്കേണ്ടിവരും.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ വർധിക്കുമെന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ രാജ് പുരോഹിതിന്റെ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ബിജെപി യുവാക്കൾക്ക് എതിരാണെന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. അവർ കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു കാണുന്നില്ലേയെന്നും ജെഎൻയു, ജാമിയ മില്ലിയ സർവകലാശാലകളിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകാട്ടി ആദിത്യ താക്കറെ പറഞ്ഞു.

English Summary: It's official; Mumbai to stay open 24x7 from January 27