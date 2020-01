കോഴിക്കോട് ∙ പൗരത്വ വിവേചനത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ വാദത്തിനെടുത്തത് ശുഭസൂചനയാണെന്നും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മുസ്‌ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ.മജീദ്. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പാര്‍ലമെന്റിലെ ഇടതടവില്ലാത്ത ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ചുവടുകളും കോടതികളിലെ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി മുസ്‌ലിംലീഗ് തനിച്ചും കൂട്ടായും നീതിക്കായുളള പാതയിലാണ്.

അമിത്ഷാ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ അതിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ഉയര്‍ത്തിയാണ് മുസ്‌ലിംലീഗ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പാര്‍ലമെന്റില്‍ തടസ്സം ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തിണ്ണമിടുക്കില്‍ ആദ്യം ലോക്‌സഭയിലും തുടര്‍ന്ന് രാജ്യസഭയില്‍ അതു പാസാക്കി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് പോയാണ് മുസ്‌ലിംലീഗ് എംപിമാര്‍ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തത്.

ഇതിനും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്തന്നെ അസമിലെ പൗരത്വ പ്രശ്‌നം ഉയര്‍ത്തി ഡല്‍ഹിയിലും കേരളത്തില്‍ രണ്ടു മേഖലകളിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് മുസ്‌ലിംലീഗ് നടത്തിയത്. പുതിയ ബില്ല് നിയമമായതോടെ നിയമപരമായി പോരാടുന്നതിന് പുറമെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായുമുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍ മുസ്‌ലിംലീഗ് സജീവമായിട്ടുണ്ട്.

പൗരത്വ വിവേചന നിയമത്തിനെതിരായ ഹര്‍ജികളില്‍ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേയും തീര്‍പ്പുമുണ്ടാക്കാത്തത് സന്തോഷകരമല്ലെങ്കിലും വാദത്തിന് എടുക്കുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷക്കു വക നല്‍കുന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്‌ലിംലീഗ് അണുവിട വീഴ്ചയില്ലാത്ത ജാഗ്രതയോടെ നീതിക്കായ തുടര്‍ന്നും പോരാടും.

അതേസമയം, ജനാധിപത്യ മതേതര കക്ഷികളെയും ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തും. നീതിക്കായി അന്തിമ വിജയം വരെ വിശ്രമമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടു വരണം. സെന്‍സസുമായി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് എന്‍ആര്‍സിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള എന്‍പിആര്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കണമെന്നും കെ.പി.എ മജീദ്.ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Muslim League on Supreme Court to Take Petitions Against CAA