നേപ്പാളിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച എത്തിക്കും; ചെലവ് നോർക്ക വഹിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ നേപ്പാളിൽ മരിച്ച എട്ട് മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് നോർക്ക വഹിക്കും. ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി നോർക്ക അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചെലവ് കേന്ദ്രസർക്കാർ വഹിക്കില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശമനുസരിച്ചാണ് പണം അടയ്ക്കുന്നതെന്നും നോർക്ക അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എംബസി വഴിയായിരിക്കും പണം അടയ്ക്കുന്നത്.

മൃതദേഹങ്ങൾ രണ്ടു ഘട്ടമായി വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിൽഎത്തിക്കും. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ രാവിലത്തെ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കും. കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിച്ചു സൂക്ഷിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ‘മനോരമ’യോടു പറ‍ഞ്ഞു. മരിച്ച രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെട്ട രഞ്ജിത് കുമാർ– ഇന്ദുലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മൂത്തമകൻ മാധവിനെ ഇന്നു രാത്രി 10.20 ഓടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കും.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നേപ്പാളിലെ ദമാനിലെ റിസോർട്ടിൽ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിലെ എട്ട് മലയാളികൾ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ചത്. ഇവരിൽ നാല് പേർ കുട്ടികളാണ്. തണുപ്പകറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ച ഗ്യാസ് ഹീറ്ററിൽ നിന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈജ് ചോർന്നതാണെന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരം.



