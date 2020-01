ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജികളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന് മറുപടി നല്‍കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി നാലാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയോ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയോ ചെയ്തില്ല. നാലാഴ്ചയ്ക്കകം ഹർജികളിൽ കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. ആദ്യം എല്ലാ ഹർജികളിലും കേന്ദ്രത്തിനു കൈമാറണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദേശിച്ചു.

വാദവും ഉത്തരവും അതിനുശേഷം മാത്രമേ കഴിയൂ. ഹര്‍ജികള്‍ രണ്ടായി പരിഗണിക്കും. കേരളത്തിന്റെ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല. അസം, ത്രിപുര ഹര്‍ജികള്‍ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കും. അഭൂതപൂര്‍വമായ തിരക്കാണു ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്ന ഒന്നാം നമ്പര്‍ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. വൻതിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതിൽ അറ്റോർണി ജനറലും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഹര്‍ജികളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയിരുന്നില്ല. കൂടുതല്‍ സമയം നേടാനുള്ള തന്ത്രമായി എതിര്‍ കക്ഷികള്‍ ഇതിനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും ഒപ്പം ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററിനുള്ള നടപടികളും സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളും ഹര്‍ജികള്‍ക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു. പൗരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് കപില്‍ സിബല്‍ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിബലിന്റെ വാദത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ എതിർത്തു. വിശാലബെ‍ഞ്ചിന് വിടുന്നതില്‍ ആദ്യം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് രാജീവ് ധവാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമം നടപ്പാക്കുന്നത് നിര്‍ത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് സിബല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്ത് കേന്ദ്രം രംഗത്തെത്തി. നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാനും പാടില്ല. അത് സ്റ്റേയ്ക്കു തുല്യമാവും. മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം ഉടന്‍ നല്‍കും, അതുവരെ ഉത്തരവുകള്‍ പാടില്ല. പൗരത്വം പിന്‍വലിക്കാന്‍ നിയമത്തില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിഷയത്തില്‍ പുതിയ ഹര്‍ജികള്‍ നല്‍കരുതെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ നിലപാടെടുത്തു. അസം ഹര്‍ജികള്‍ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും ഹര്‍ജിക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: No Stay On CAA, Says Top Court; Centre Has 4 Weeks To Respond