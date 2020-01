പയ്യോളി മനോജ് വധം: 26–ാം പ്രതി പിടിയിൽ; 5 വർഷമായി റാസൽഖൈമയിൽ ഒളിവിൽ

കൊച്ചി ∙ പയ്യോളി മനോജ് വധക്കേസിൽ വീണ്ടും അറസ്റ്റ്. അഞ്ചു വർഷമായി റാസൽഖൈമയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന 26–ാം പ്രതി സനുരാജിനെയാണ് ഇന്ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികളും പിടിയിലായി. എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 24 വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

ബിഎംഎസ് പ്രവർത്തകൻ സി.ടി.മനോജിനെ മുഖംമൂടി സംഘം വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇവരും ജുഡിഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കൊലപാത കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടതോടെ വിദേശത്തേക്കു കടന്ന പ്രതികൾക്കെതിരെ സിബിഐ ബ്ലൂകോർണർ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സിബിഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

2012 ഫെബ്രുവരി 12ന് മനോജിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു രാഷ്ട്രീയ വിരോധം മൂലമാണെന്നും സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിയോടെയാണു കൊല നടത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു സിബിഐ കുറ്റപത്രം. സിഐടിയു പ്രവർത്തകനായ കുരിയാടി ബാബുവിനെ വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപിച്ചതിനു പ്രതികാരമായി പയ്യോളിയിലെ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരിലൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പ്രതികൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ 2012 ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയുടെ അനുവാദത്തോടെ കൊലപാതകം നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു എന്നും കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട്. കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ അജിത്ത് കുമാറും ജിതേഷും മനോജിനെ വധിക്കുന്നതിനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എതിർത്തു. എന്നാൽ മറ്റു പ്രതികളുടെ സമ്മർദം മൂലം കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി മുഖംമൂടി സംഘം വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപിക്കുകയും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയിലിരിക്കേ മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ആദ്യം ലോക്കൽ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസിൽ പി.വി.രാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെ പ്രതികളാക്കി കുറ്റപത്രം നൽകി. എന്നാൽ, വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കേ, തങ്ങളല്ല പ്രതികളെന്നും പാർട്ടിയും പൊലീസും ചേർന്നു പ്രതികളാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവരിൽ നാലുപേർ കോടതിയെ അറിയിച്ചതോടെയാണ് സിബിഐ അന്വേഷണ ആവശ്യം ഉയർന്നത്.

ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചു തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മയും ഭാര്യയും നൽകിയ പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ, പൊതുപ്രവർത്തകനും മനോജിന്റെ സുഹൃത്തുമായ സാജിദ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതോടെയാണു സിബിഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്.

