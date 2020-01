പ്രതിഷേധം പാളത്തിലേറി; ദോശയും ഇഡ്ഡലിയുമെല്ലാം വീണ്ടും മെനുവിൽ

കൊച്ചി ∙ റെയിൽവേ റസ്റ്ററന്റുകളിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയ കേരളീയ വിഭവങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഐആർസിടിസി (ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കേറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപറേഷൻ) ഉത്തരവിറക്കി. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം പുതിയ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. നെയ്യപ്പം, ഉണ്ണിയപ്പം, സുഖിയൻ, ഇലയട, കൊഴുക്കട്ട, പഴംപൊരി, ബോളി, വെജ്.കട്‌ലറ്റ്, പൊടി ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി, പ്ലെയിൻ ദോശ, ഊത്തപ്പം, നെയ്റോസ്റ്റ്, ഇടിയപ്പം, അപ്പം, പുട്ട്, തൈര് വട, മുട്ട, കടല എന്നിവയെല്ലാം പുതിയ മെനുവിലുണ്ട്്.

നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയ പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും തിരികെയെത്തി. 2 ഇഡ്‌ഡലി വടയില്ലാതെ 30 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. ഇഡ്ഡലിക്കൊപ്പം 2 വട വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി. പുതുക്കിയ മെനുവിന്റെ പകർപ്പ് ഐആർസിടിസി റീജനൽ മാനേജർ ശ്രീകുമാർ, ഹൈബി ഈഡൻ എംപിക്കു കൈമാറി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വെജിറ്റേറിയൻ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്ററന്റുകളിൽ കേരളീയ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ എംപി ഐആർസിടിസി സിഎംഡിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതേ തുടർന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുളളിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു സിഎംഡി ഉറപ്പു നൽകി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്നു ട്വിറ്ററിൽ മറുപടി നൽകി ഐആർസിടിസി അധികൃതർ ഇന്നലെ വലഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുളള നീക്കം സാംസ്കാരിക ഫാഷിസമാണെന്നും അതിൽ നിന്നു പിന്തിരിയണമെന്നുമായിരുന്നു ട്വിറ്ററിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഐആർസിടിസിയുടെ കീഴിലുളള വെജ്, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്ററന്റുകളിലെ മെനു പരിഷ്കരിച്ചും വില വർധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഏഴിനാണ് കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുളള ഐആർസിടിസി സൗത്ത് സോൺ അഡീഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ കെ.രവികുമാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

എന്നാൽ ഉത്തരവ് സൃഷ്ടിച്ച ആശയക്കുഴപ്പം മൂലം ഇത് ഭാഗികമായാണു കടയുടമകൾ നടപ്പാക്കിയത്. പുതുക്കിയ മെനുവിലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന പാചകക്കാരില്ലെന്നതും കടയുടമകളെ വെട്ടിലാക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും വർധിപ്പിച്ച നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഐആർസിടിസി തയാറായിട്ടില്ല. പല സ്റ്റേഷനുകളിലും 15 രൂപ നൽകി വട വാങ്ങാൻ ആരും തയാറാകുന്നില്ല.അതേസമയം റെയിൽവേ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്റ്റാളുകളിൽ വില വർധന ബാധകമല്ലെന്നും അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കിയാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വർധിപ്പിച്ച നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒാൾ കേരള റെയിൽ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ റെയിൽവേ മന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകി.

English Summary: Protest: IRCTC asks its culinary team to go more local