ഇടുക്കി ∙ കമ്പംമേട്ടിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ തർക്കത്തിനിടെ വെടിവയ്പ്. തണ്ണിപ്പാറ സ്വദേശി ഉല്ലാസിന്റെ ഇരുകാലുകളും കട്ടേക്കാനം സ്വദേശിയായ ചക്രപാണി സന്തോഷ് വെടിവച്ച് തകർത്തു.

സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ ചക്രപാണി സന്തോഷിനായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു. മുൻപും സമാനമായ വെടിവയ്പ് കേസിൽ പ്രതിയാണ് ചക്രപാണി സന്തോഷ്. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ഉല്ലാസ് കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Shooting During A Dispute Between Friends at Idukki