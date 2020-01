ആഗോള വെബിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു സമൂഹം; ഇന്റർനെറ്റ് ‘ആഘാത’മൊഴിയാതെ കശ്മീർ

പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി അറിയാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ് - കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, 160 ദിവസത്തിലേറേയായി ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുള്ള കശ്മീരിലായിരുന്നു ഈ നിർദേശമെന്നതായിരുന്നു അതിലെ വിരോധാഭാസം. എല്ലാം വിരൽതുമ്പിലായ ലോകത്ത് ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സമൂഹമായി മാറുകയായിരുന്നു കശ്മീര്‍. എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം പൗരന്റെ മൗലികാവകാശവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവോടെ ഇൗ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തോടു വിയോജിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കാനുള്ള കാരണമല്ലെന്നും കോടതി അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി. കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ എൻ.വി. രമണ, ആർ. സുഭാഷ് റെഡ്ഡി, ബി.ആർ. ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു മുന്നോടിയായി നിരോധിച്ച പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് കണക്‌ഷനുകളിൽ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അടിസ്ഥാന സേവനമേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡും പ്രീപെയ്ഡ് കണക്‌ഷനുകളിൽ കോളുകളും എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളും അനുവദിച്ചു. എങ്കിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ 6 മാസം കൊണ്ട് 18,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. കശ്മീർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (കെസിസിഐ) ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇ–കൊമേഴ്സ് മേഖലയാകെ തകിടം മറിഞ്ഞു, പലതിനും പൂട്ടുവീണു. വിനോദസഞ്ചാര മേഖല തീർത്തും നിശ്ചലമായി. സഞ്ചാരികളെയും തീർഥാടകരെയും ആകർഷിക്കാൻ ഭരണകൂടം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും പാളി. കശ്മീരിലെ 80 ലക്ഷം ജനത്തിൽ 35 ശതമാനത്തിന്റെ ജീവിതമാർഗമായ, 8,000 കോടി രൂപയുടെ ആപ്പിൾ വ്യാപാരവും പൂർണമായും തകർച്ചയിലായി.

നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല

ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്ക് ജനകീയ പ്രതിഷേധമോ ആഭ്യന്തര കലാപമോ തടയാൻ സഹായിക്കില്ലെന്നാണ് അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രവർത്തകരും നിയമവിദഗ്ധരും മനുഷ്യാവകാശ ഏജൻസികളും പറയുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധം മാത്രമല്ല, ബുദ്ധിപരമായും ശരിയല്ലെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

‘ഇന്റർനെറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടസപ്പെടുത്തുന്നതും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തതുമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ‌വിലക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബന്ദിയാക്കുന്നു.’ – ഇന്റർനെറ്റ് ഗവേഷകയായ തൃപ്തി ജെയിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിനു തെളിയിക്കപ്പെട്ട നേട്ടമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടെന്നത് വാസ്തവമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ ഒരു നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ല. ബ്രൂക്കിങ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിൽ 2016ൽ ഇന്ത്യയിൽ 968 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. 2012നും 2017നും ഇടയിൽ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടം 300 കോടി ഡോളറിലധികമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ഇന്റർനാഷനൽ ഇക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2019 ൽ മാത്രം ഈ നഷ്ടം 180 കോടി കവിഞ്ഞു.

ബിസിനസുകൾ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റിയതിനു പിന്നാലെ 24 മണിക്കൂർ പോലും ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തുമെന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ തടയാൻ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുന്നതിനു പകരം, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങിൽ കൂടി നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാകും കൂടുതൽ ഉചിതം. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപരോധത്തിനു പകരം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ശരിയായ നീക്കമെന്നും ഒപ്പം സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യാജവാർത്തകൾ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

മറ്റു മാർഗങ്ങൾ

കശ്മീരിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിനു സർക്കാർ പല ന്യായങ്ങളും നിരത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾ, വ്യാപാരികൾ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഓൺലൈൻ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്ന രോഗികൾ തുടങ്ങിയവരെ ഇതു കുറച്ചൊന്നുമല്ല വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. വാർത്താവിനിമയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പർവതപ്രദേശങ്ങളും പഴയറോഡുകളും നിറഞ്ഞ കശ്മീരിൽ പലപ്പോഴും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം പോലും ലഭിച്ചില്ല.

പൂർണമായ ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനമില്ലാതെ സർക്കാരിനു കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളും ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമാണ് സർക്കാർ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവയ്ക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്നു:

∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തുക.

∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുക.

∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരുക.

∙ അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം കുറയ്ക്കുക



ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതു വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഒപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് നിരോധനത്തിനു നിലവിലെ രീതി തുടർന്നാൽ മതിയോ അതോ മാറ്റങ്ങൾ വേണമോ എന്ന രീതിയിലുള്ള സംവാദങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

English Summary: Internet shutdown and the trauma faced by Jammu Kashmir