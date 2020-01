ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ 15 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

പാലക്കാട്∙ ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 15 കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു പേർ റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേനയുടെ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ പിടിയിലായി. തൃശൂർ കരിക്കാട് അരികലകത്ത് വീട്ടിൽ ഷമീൽ, പെരുമ്പിലാവ് തണിശേരിൽ വീട്ടിൽ രാഗേഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ധാൻബാദ് ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസിൽ കൊണ്ടുവന്ന കഞ്ചാവ് തൃശൂരിൽ വിതരണത്തിനുള്ളതായിരുന്നെന്ന് പ്രതികൾ പറഞ്ഞു.

ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തു നിന്ന് മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നു വാങ്ങിയതായിരുന്നു ലഹരി പദാർഥം. ട്രെയിനിൽ സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ സംശയം തോന്നി ആർപിഎസ് ഇവരുടെ ട്രോളി ബാഗ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. വിശാഖപട്ടണത്തു നിന്ന് ലഹരി കടത്തുന്നവരുടെ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിനും റെയിൽവേ പൊലീസിനും നേരത്തെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നതാണ്. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി മരുന്ന് കേരളത്തിലെത്തിച്ച് വിറ്റാൽ ഇരട്ടി ലാഭം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതികൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Two people arrested in between train journey with 15 kilogram ganja