6 എൻഐടികൾക്ക് 4371 കോടി; ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ലിമിറ്റഡ് അടച്ചുപൂട്ടും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പുതുച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ 2009ൽ സ്ഥാപിതമായ ആറ് എൻഐടികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 4371 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. എൻഐടികൾക്ക് സ്ഥിരം ക്യാംപസുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുതുക്കിയ തുക കാബിനറ്റ് യോഗം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 2021–22 വർഷത്തേക്കാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.‌

2009 ൽ ആരംഭിച്ച എൻഐടികൾ, 2010–11 വർഷം മുതൽ സ്ഥലപരിമിതിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ കുറവുമുള്ള താൽക്കാലിക ക്യാംപസുകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2022 മാർച്ച് 31 മുതൽ സ്ഥിരം ക്യാംപസിൽ എൻഐടികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദാമൻ, ദിയു, ദദ്ര നഗർ ഹവേലി എന്നിവയ്ക്ക് ദാമൻ തലസ്ഥാനമാക്കാനും കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷന്റെ കാലാവധി ജൂലൈ അവസാനം വരെ നീട്ടി. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ലിമിറ്റഡ് ഔദ്യോഗികമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്ന കാര്യവും അംഗീകരിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾക്ക് പരസ്പര അംഗീകരം നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ധാരണയിലെത്തുന്നതിന് ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം തയാറാക്കിയ ധാരണാപത്രം കാബിനറ്റ് യോഗം അംഗീകരിച്ചു.

