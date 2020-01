പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം: ജിനോം പഠനത്തിന് 16 കോടിയുടെ യുഎസ് ധനസഹായം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യക്കാരിലെ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന്റെ ജനിതകഘടകം കണ്ടെത്താൻ ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ജിനോം വൈഡ് അസോസിയേഷൻ ഗവേഷണത്തിന് 16 കോടി രൂപയുടെ യുഎസ് ധനസഹായം. ഇന്ത്യയിൽ പാർക്കിൻസൺ രോഗത്തെ കുറിച്ച് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ജിനോം പഠനമാണിത്.

ശ്രീചിത്ര ഡയറക്ടർ ഡോ. ആശാ കിഷോർ, ടൂബിൻജെൻ സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. മനു ശർമ്മ എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച ഗവേഷണ പ്രമേയത്തിനാണ് യുഎസ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗ ഗവേഷണ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയായ മൈക്കേൽ ജെ ഫോക്സ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികസഹായം ലഭിച്ചത്. ശ്രീചിത്രയിലെ സമഗ്ര ചലനവൈകല്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ പഠനത്തിൽ ആരോഗ്യ-ഗവേഷണ മേഖലയിലെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 20 സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളികളാണ്.

ജനിതകവിവരങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ അപഗ്രഥനം ഹൈദരാബാദിലെ സെന്റർ ഫോർ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് മോളിക്യുലാർ ബയോളജിയും ടൂബിൻജെനിലെ സെന്റർ ഫോർ ജനറ്റിക് എപ്പിഡമോളജിയും ചേർന്ന് നടത്തും. ന്യൂഡൽഹി എയിംസ്, ബെംഗളൂരു നിംഹാൻസ്, ഹൈദരാബാദ് നിസാംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എന്നിവയാണ് നോഡൽ സെന്ററുകൾ.

ഇന്ത്യയിൽ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ജനിതക രോഗസാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനായി 5 ലക്ഷം ജനിതക മാർക്കറുകൾ വിലയിരുത്തും. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരത്തിലധികം പാർക്കിൻസൺസ് രോഗികളെയും അത്രതന്നെ രോഗമില്ലാത്തവരെയും പഠന വിധേയരാക്കും. മൂന്നു വർഷമാണ് പഠന കാലയളവ്.

English Summary: US grant worth 16 crore for parkinson disease genome research by sreechithra institute for medical sciences