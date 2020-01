ഓൺലൈനിൽ ബില്ലടച്ചാൽ 1% കിഴിവ്; ഓഫറുമായി വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വെള്ളക്കരം ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി, കുടിശ്ശിക വരുത്താതെ അടയ്ക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ബില്‍ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം കിഴിവ് അനുവദിക്കാന്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ബില്ലില്‍ പരമാവധി 100 രൂപയായിരിക്കും കുറച്ചു നല്‍കുന്നത്. എല്ലാ വ്യാവസായിക കണക്‌ഷനുകളുടെ ബില്ലുകളുടെയും മറ്റു കണക്‌ഷനുകളുടെ 2000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ വരുന്ന ബില്ലുകളുടെയും അടവ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി മാത്രം സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

2020 മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതൽ നല്‍കുന്ന ബില്ലുകളിലായിരിക്കും പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതെന്ന് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഓൺലൈൻ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജല അതോറിറ്റി ബില്ലുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി അടയ്ക്കുന്നവർക്ക് ബില്ലിൽ ഇളവ് നൽകാൻ ആലോചനയുള്ളതായി ‘മനോരമ ഓൺലൈൻ’ കഴിഞ്ഞ‌മാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ജല അതോറിറ്റിയുടെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികം പേരും ഇപ്പോൾ ഓഫിസുകൾ വഴിയാണ് ബില്ലടയ്ക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ ബില്ലിങ് സംവിധാനത്തിലേക്കു ഘട്ടംഘട്ടമായി മാറുന്നത് ഉപഭോക്താവിനും അതോറിറ്റിക്കും ഗുണകരമാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ. ബില്ലിങ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു പുനർവിന്യസിക്കാനാകും. ബില്ലിങ് വിഭാഗം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവും കുറയും.

