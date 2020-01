ആലപ്പുഴ∙ കുട്ടനാട്ടിലെ വെളിയനാട്ട് രണ്ടു വയസ്സുകാരി വീടിനടുത്തുള്ള തോട്ടിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. വടക്കൻ വെളിയനാട് തണിച്ചുശേരി ജോസിൻ തോമസിന്റെയും ജോമോളുടെയും ഇളയ മകൾ ജൊഹാനയാണു മരിച്ചത്.



English Summary: 2 year old child drown to death at Kuttanad