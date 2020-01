കോതമംഗലം പള്ളി: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പുനഃപരിശോധന തേടി സർക്കാർ

കൊച്ചി∙ കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്ന ഡിസംബർ എട്ടിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ കോടതിയിൽ റിവ്യു ഹർജി സമർപ്പിക്കും. സർക്കാർ അഭിഭാഷകനാണ് ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. ഇന്നു തന്നെ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ യാക്കോബായ സഭയും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ ഹർജിയിൽ തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷമായിരിക്കും കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി ഉൾപ്പടെയുള്ളവ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുക. തിങ്കളാഴ്ച റിവ്യു ഹർജികളിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചുള്ളത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. കോടതി അലക്ഷ്യക്കേസിൽ കലക്ടർ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബുധനാഴ്ച വരെയാണ് കോടതി ഇതിന് കലക്ടർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അല്ലാത്തപക്ഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നു കലക്ടറോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കലക്ടർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇളവ് അഭ്യർഥിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയായിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയേ മതിയാകൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്നും തിരക്കു കൂട്ടി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

റിവ്യു ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതു വരെയാണ് കലക്ടർക്ക് ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ആർഡിഒ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും യാക്കോബായ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിരോധത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ച് പള്ളി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രായോഗികമല്ല എന്നു കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മിഷണർ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു.

English Summary: Government Gives Review Petition at High Court on Kothamangalam Church