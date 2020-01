പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്: ഇമ്രാൻഖാന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനു മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ആശയറ്റതാണെന്നും വളരുന്ന നിരാശയാണ് ഇതു കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകി. ഭീകരവാദത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭീകരവാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.



ആണവായുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം തടയുന്നതിനു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇടപെടൽ വേണമെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. ദാവോസിൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യ– പാക്ക് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണു പറഞ്ഞതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു. ഇമ്രാൻ ഖാൻ‍ പറഞ്ഞതിൽ പുതുമയില്ല. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. അവ പരസ്പര വിരുദ്ധവുമായിരുന്നു– രവീഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.



പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം രാജ്യാന്തര സമൂഹം കാണുന്നതായി പാക്കിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിയണം. ഒരു വശത്ത് ഭീകരതയുടെ ഇരകളായി അവർ നടിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരർക്കു പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഗൗരവമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭീകരത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം മണ്ണിലെ ഭീകര സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയാണു ചെയ്യേണ്ടത്.



പാക്കിസ്ഥാനിൽ എന്താണു നടക്കുന്നതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഉപദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല– വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. യുഎന്നും യുഎസും ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



