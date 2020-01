പൊട്ടിയത് കസേരയ്ക്ക് താഴെവച്ചിരുന്ന വസ്തുവെന്ന് ഹാരിസിന്റെ മകൻ; തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളത്തില്‍ കുടുംബവേരുകളുള്ള ബെംഗളൂരു ശാന്തിനഗര്‍ എംഎല്‍എ എന്‍.എ.ഹാരിസിനു സ്ഫോടനത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ സംഭവത്തില്‍ ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍ തെളിവെടുപ്പു നടത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാന്തിനഗറില്‍ സ്വകാര്യ ചടങ്ങില്‍‍ പങ്കെടുക്കവേ സ്റ്റേജില്‍ വീണ വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഹാരിസിനും മറ്റു നാല് പേര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റത്.

ഇവരെ ഉടന്‍ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഹാരിസിന്റെ കാലിനാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. വ്യാഴാഴ്ച ആശുപത്രി വിട്ടേക്കും. ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരിമരുന്നു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിനുശേഷമാണ് ചെറിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം.

എന്നാല്‍ ഹാരിസ് ഇരുന്ന കസേരയ്ക്കു താഴെ എന്തോ വച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതാണ് പൊട്ടിയതെന്നും മകന്‍ മുഹമ്മദ് നാലപ്പാട് ആരോപിച്ചു. അതിനാല്‍ ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്നു സംശയിക്കുന്നു. കേസില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാസര്‍കോട് കീഴൂര്‍ നാലപ്പാട് കുടുംബാംഗവും ഭദ്രാവതി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്‍ ചെയര്‍മാനുമായ എന്‍.എ.മുഹമ്മദിന്റെ മകനായ ഹാരിസ് തുടര്‍ച്ചയായ നാല് തവണയായി ശാന്തിനഗര്‍ എംഎല്‍എയാണ്.

English Summary: Forensic Examination at Where congress MLA NA Haris Injured in Blast