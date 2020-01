വധശിക്ഷയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾ; അന്ത്യാഭിലാഷം പറയാതെ നിർഭയ പ്രതികൾ, പുതിയ നീക്കമോ?

ന്യൂഡൽഹി∙ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാതെ നിർഭയ കേസ് പ്രതികൾ. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഉത്തരവിട്ട പശ്ചത്തലത്തിലും അന്ത്യാഭിലാഷത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ നാലു പ്രതികളും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെന്നു തിഹാർ ജയിൽ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴും പ്രതികൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതു ദുരൂഹതയാണ്.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണണോ, സ്വത്തിന്റെ വിൽപത്രം തയാറാക്കണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണു പ്രതികളോടു ചോദിച്ചത്. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നടത്തിക്കൊടുക്കണമെന്നാണു നിയമം. രണ്ടു ചോദ്യത്തിനും നാലു പ്രതികളും ഒരു പോലെ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു പ്രതികൾ തന്ത്രപരമായ മൗനം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണു നിഗമനം.



പ്രതികളുടെ അവസാന നിമിഷത്തിലെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ശിക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലേക്ക് നീട്ടേണ്ടി വന്നത്. പ്രതികളിലൊരാളായ മുകേഷ് കുമാറിന്റെ (32) ദയാഹർജിയാണു കാരണമായത്. രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളി. ഇതിനുശേഷം 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാവൂ എന്ന ചട്ടപ്രകാരമാണു ഫെബ്രുവരി 1 എന്ന തീയതി നിശ്ചയിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ ദയാഹർജി നൽകിയാൽ തീയതി വീണ്ടും മാറാം. വിനയ് ശർമ (26), പവൻ ഗുപ്ത (25), അക്ഷയ്കുമാർ സിങ് (31) എന്നിവരാണു വധശിക്ഷ കാത്തുകഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവർ.



English Summary: Nirbhaya Convicts Silent On Last Wishes Ahead Of February 1 Hanging: Sources